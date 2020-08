Coronavirus: Tests für Landes- und Gemeindebedienstete in NÖ

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Mittwoch eine neue PCR-Testkampagne für niederösterreichische Landes- und Gemeindebedienstete angekündigt. In der ersten Septemberwoche können sich demnach Mitarbeiter von Schulen und Kindergärten freiwillig und kostenlos testen lassen, in der folgenden Woche jene aus der Verwaltung.



„Wir müssen zum derzeitigen Zeitpunkt sagen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Aber die Urlaube sind es bald“, erläuterte die Landeshauptfrau das Vorhaben. Mehr als ein Drittel der Neuinfektionen im Bundesland seien bei Urlaubsrückkehrern aus dem Ausland festgestellt worden. „Ich appelliere an alle, die im Ausland waren und intensiven Kontakt mit anderen Menschen haben, die Testungen auch wirklich wahrzunehmen“, so Mikl-Leitner. Ziel sei es, einen neuen Lockdown zu verhindern.

Testungen vor Schulbeginn

Insgesamt werden laut der Landeshauptfrau etwa 52.000 Personen Tests auf das Coronavirus angeboten. In der ersten Septemberwoche starte man noch vor Schulbeginn mit „Lehrern und allen, die mit Kindergarten und Schule zu tun haben“. Konkret betreffe dies rund 25.000 Bedienstete in Landeskindergärten, Pflichtschulen und Neuen Mittelschulen - „alles, wo das Land Dienst- und Arbeitgeber ist“, so die Politikerin.