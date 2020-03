Coronavirus: Minimalbetrieb im NÖ Landhaus und bei Straßenmeistereien

"Zu einem weiteren Schutz der Bevölkerung und insbesondere der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Dienstleistungen der Landesverwaltung ab sofort auf unbedingt erforderliche Vollziehungsmaßnahmen einzuschränken. Das sind aus derzeitiger Sicht vorwiegend Aufgaben zur Betreuung von Menschen sowie zur Wahrnehmung von Schlüsselaufgaben wie z.B. Gesundheit und Sicherheit“, heißt es weiters in der dienstlichen Anordnung. Darüber hinaus seien zentrale Dienste der Infrastruktur (z.B. IT, Telefon- und Schreibdienst, Facility, etc.) aufrecht zu erhalten.

Urlaub für Straßendienst

Klare Anweisungen gibt es auch vom zuständigen Landesrat Ludwig Schleritzko für die über 3.000 Mitarbeiter im Straßendienst und in den Bauabteilungen.

„Auch der NÖ Landesstraßendienst gibt sein Bestes, um seine Mitarbeiter so gut wie möglich zu schützen. Aus diesem Grund wird nur das absolut notwendige Personal eingesetzt. Nichtsdestotrotz ist sichergestellt, dass das Landesstraßennetz weiterhin benutzbar bleibt“, so Ludwig Schleritzko. Der Großteil der Mitarbeiter wurde am Montag auf Urlaub geschickt.

Straßenmeistereien besetzt

Jede Straßenmeisterei sei besetzt, pro Stützpunkt ein Straßenmeister und eine Arbeitspartie, bestehend aus vier Personen mit einem Lkw in Einsatz.

Es ist auch jeweils ein Mitarbeiter des Streckendiensts pro Meisterei im Einsatz, teilte Schleritzko weiters mit. Sollte es zur Sperre einer Straßenmeisterei kommen, übernehmen die benachbarten Meistereien die Aufgaben.