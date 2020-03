Coronavirus: Klosterneuburger müssen keine Miete an die Stadt zahlen

Auf Antrag sollen Geschäftstreibenden, die in Immobilien der Stadt ansässig sind - wie etwa in der Leopoldstraße oder auch in den Amtshäusern - die Mieten bis zu 100 Prozent erlassen werden.

Auch im Stadtbad und im Happyland werden die Betreiber mit dieser Maßnahme der Stadt unterstützt. „Wir wollen mit dieser Maßnahme nicht nur direkt helfen, sondern hoffen auch, dass andere Vermieter und Verpächter unserem Beispiel folgen. So kann rasch und unbürokratisch Hilfe für die lokale Wirtschaft geleistet werden", sagte Schmuckenschlager.

Außerdem kündigte der Bürgermeister eine Rückführung der Tourismusabgabe an, sollte diese nicht ohnehin ausgesetzt werden.