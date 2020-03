Coronavirus: 181 bestätigte Fälle in Niederösterreich

Erster Fall in Wiener Neustadt

Bei dem ersten bestätigten Fall in der 45.000-Einwohner-Stadt Wiener Neustadt handelt es sich um einen Saisonnier aus Zell am See, bestätigt das Rathaus auf Anfrage des KURIER. Die Person befand sich auf Heimatbesuch in Wiener Neustadt und wies leichte Symptome auf. Er befindet sich ebenso wie 5 Kontaktpersonen in Heimquarantäne.

Führungskraft in Klinik Waidhofen/Thaya positiv

Im Krankenhaus Waidhofen a.d. Thaya ist nach Angaben der NÖ Landeskliniken-Holding vom Dienstag eine Führungskraft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt elf Mitarbeiter seien vorerst außer Dienst gestellt.

Das Haus habe unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen getroffen. Die Patienten seien von der Behörde kontaktiert worden, teilte die Kliniken-Holding mit. Die Situation bedeute „natürlich momentan eine Herausforderung für den Klinikstandort“, teilte Bernhard Jany, Sprecher der NÖ Landeskliniken-Holding, weiter mit. „Die Akutversorgung des Hauses ist aber gesichert.“ Der Gesamtbetrieb in Waidhofen a.d. Thaya laufe normal.

Wie die Landessanitätsdirektion festhält, ist bei Auftreten von Symptomen die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, für alle allgemeinen Anfragen zum Thema Coronavirus steht die Hotline der AGES (0800 555 621) zur Verfügung. Umfassende Informationen sind auch auf der Homepage des Landes Niederösterreich unter www.noe.gv.at zu finden.