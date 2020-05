Corona-Stopp im ersten Jahr

An die 30 Events sind in Amstettens Kulturdrehscheibe bereits von den Corona-Maßnahmen betroffen. „Für die meisten Auftritte ist es gelungen, Ersatztermine im Herbst und im Frühjahr zu finden. Das Publikum ist treu, die Ersatztermine werden gut akzeptiert“, berichtet der Theatermanager. Auch in der Zeit der harten Corona-Ausgangsbeschränkungen pendelte der gebürtige Tiroler täglich von der Familie in Wien nach Amstetten.