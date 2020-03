Corona-Alarm in Pflegeheim: Land schickt Schutzausrüstung

Schutzbrillen

Der Sanitätsstab des Landes konnte helfen und leitete das Anliegen an das Logistikzentrum des Universitätsklinikums St. Pölten weiter. Dort übergab Leiterin Jacqueline Brandstetter Schutzbrillen, Kittel und Einmalhandschuhe in entsprechender Menge an die Pfleger.