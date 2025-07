"Conchita Wurst - unplugged“ ist angesagt. Die außergewöhnliche Stimme und musikalische Vielfalt des einstigen Eurovision Songcontest-Siegers und international gefeierten Stars bietet sich dafür an. 2014 gewann Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst, mit seiner Hymne "We Are Unstoppable!“ den Eurovision Song Contest und wurde zum Publikumsliebling – weit über die queere Community hinaus.

Weltweite Konzerte

Seither hat er drei Studioalben veröffentlicht, Konzerte in über 20 Ländern gegeben und seine Plattform kontinuierlich genutzt, um sich für wichtige gesellschaftliche Anliegen wie Geschlechtergerechtigkeit, Antirassismus und Diversität einzusetzen.