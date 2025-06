Aschbach: Was im neuen Mostviertler Erlebnisgarten geboten wird

Mit diesem Ansinnen zum Thema der nächstjährigen Landesausstellung im Mostviertel will der T raditionsgärtnerbetrieb Starkl in Aschbach-Markt mit einem neuen Erlebnisgarten ein großes Extra-Projekt beisteuern.

Der „ Starkl Erlebnisgarten “ sei eines von sieben größeren Umfeldprojekten, die dazu beitragen sollen, die Besucher der Landesausstellung an der Moststraße zu halten und zu unterhalten, um somit auch nachhaltige Wertschöpfung in die Region zu bringen, betonten die Verantwortlichen rund um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) beim Spatenstich in der Vorwoche – der KURIER berichtete.

Der Erlebnisgarten, in den die Garten-Dynastie rund 1,5 Millionen Euro investieren wird, soll als Ausflugsziel sowohl Abenteuer und Spiel, als auch Erholung bieten. Das schon bestehende große Gartencenter mit dem prächtigen Palmenhaus in Neubrunn bei Aschbach werde man voll in das Gesamtkonzept mit einbeziehen, schilderte Firmenchefin Barbara Starkl zum Konzept. S

chon in den nächsten Wochen startet der Bau des Herzstücks des Projekts, des 2.000 Quadratmeter große Kinderabenteuerplatzes, kündigte Chef Josef Starkl, der mittlerweile der vierte Josef in der Geschäftsführerposition, an.