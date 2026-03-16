Cobra rückte mit Panzerfahrzeugen an – Festnahme in NÖ

Aufregung herrschte am Montag in Petzenkirchen im Bezirk Melk . Grund war ein Einsatz der Spezialeinheit Cobra , die von der örtlichen Polizei gerufen wurde und schließlich mit gepanzerten Fahrzeugen anrückte.

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, soll bei der Amtshandlung ein Mann festgenommen worden sein – und zwar im Garten eines Hauses, das in weiterer Folge auch durchsucht worden sein soll. Dabei soll die Exekutive auch auf Waffen gestoßen sein, die sichergestellt wurden.

Niemand verletzt

Gerufen wurde die Polizei, weil bei dem Verdächtigen, der amtsbekannt sein soll, Kriegsrelikte vermutet wurden. Deshalb wurde zur Sicherheit auch die Cobra angefordert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.