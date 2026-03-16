Bezirk Melk

Cobra rückte mit Panzerfahrzeugen an – Festnahme in NÖ

Ein Cobra-Einsatz sorgte am Montag in Petzenkirchen für Aufsehen. Der KURIER kennt die Hintergründe.
Johannes Weichhart und Patrick Wammerl
16.03.2026, 20:20

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Zwei Polizisten der Cobra mit taktischer Ausrüstung und Gewehren.

Aufregung herrschte am Montag in Petzenkirchen im Bezirk Melk. Grund war ein Einsatz der Spezialeinheit Cobra, die von der örtlichen Polizei gerufen wurde und schließlich mit gepanzerten Fahrzeugen anrückte.

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Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, soll bei der Amtshandlung ein Mann festgenommen worden sein – und zwar im Garten eines Hauses, das in weiterer Folge auch durchsucht worden sein soll. Dabei soll die Exekutive auch auf Waffen gestoßen sein, die sichergestellt wurden.

Niemand verletzt

Gerufen wurde die Polizei, weil bei dem Verdächtigen, der amtsbekannt sein soll, Kriegsrelikte vermutet wurden. Deshalb wurde zur Sicherheit auch die Cobra angefordert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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Am Dienstag will die Landespolizeidirektion Niederösterreich Details zu dem Einsatz bekannt geben.

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