Biker nach gefährlichem Überholmanöver verletzt: Polizei sucht Zeugen

Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Scheibbs wurde bei einem Verkehrsunfall auf der B 25 schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am 13. März gegen 8.15 Uhr zwischen Scheibbs und Gaming . Nach Angaben des Betroffenen soll ein schwarzer Pkw den Motorradfahrer mit zu geringem Seitenabstand überholt haben, wodurch dieser nach rechts ausweichen musste und die Leitschiene streifte.

Verletzung erst später bemerkt

Trotz des Streifens an der Leitschiene kam der 30-Jährige nicht zu Sturz und setzte seine Fahrt zunächst fort. Erst als er später Schmerzen verspürte, begab er sich ins Landesklinikum Scheibbs, wo eine schwere Verletzung diagnostiziert wurde. Der Motorradfahrer erstattete daraufhin am selben Tag gegen 16:50 Uhr persönlich Anzeige bei der Polizeiinspektion Scheibbs.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen zu dem durch das mutmaßlich gefährliche Überholmanöver verursachten Unfall aufgenommen. Vom Fahrzeug, das den Unfall verursacht haben soll, ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw handelt. Die Polizeiinspektion Scheibbs bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 059133-3150 zu melden.