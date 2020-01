CO-Austritt im Waldviertel: Sechs Verletzte weiter im Spital

Einen Tag nach dem Austritt von Kohlenmonoxid (CO) in einem Einfamilienhaus in Schweiggers (Bezirk Zwettl), bei dem ein 64-Jähriger ums Leben kam, haben sich sechs der sieben Verletzten weiter im Landesklinikum Zwettl befunden. Die drei Erwachsenen und drei Kinder seien "zur Beobachtung" im Spital, sagte ein Sprecher der NÖ Landeskliniken-Holding. Die Ursachenforschung ging am Sonntag weiter.

Bei den Personen, die stationär im Krankenhaus aufgenommen wurden, handelt es sich um die 59 Jahre alte Ehefrau des Toten, den Sohn (35), dessen Frau sowie drei Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren. Ein Arzt aus der Nähe, der im Wohnhaus als Ersthelfer fungiert hatte, verließ APA-Informationen zufolge bereits am Samstag wieder das Spital.