Clinch um Polit-Job für Wohnbauchef

Der Wahltag steht fest. Am 7. Oktober werden die Kremser einen neuen Gemeinderat wählen. Zur Urne darf jeder Staats- und EU-Bürger schreiten, der spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr (7. Oktober 1996 und früher) vollendet und am Stichtag in der Stadt Krems seinen ordentlichen Wohnsitz hat. Der Wahlstichtag ist der 9. Juli. Wahlvorschläge können bis spätestens 29. August, 12 Uhr, eingebracht werden.