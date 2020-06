City-Managerin soll Image polieren und leere Shops füllen

"Sie hatte die interessantesten Ansätze und hat bei der Jury am besten abgeschnitten", kommentierte Amstettens Bürgermeisterin Ursula Puchebner die Wahl Haugers. Die hatte sich beim Hearing unter fünf Finalisten durchgesetzt. In der neuen GmbH., die in einem neuen Büro in der City angesiedelt wird, hält die Stadt 77 Prozent, weiters sind der Kaufmannsverein CityClub, das Shoppingcenter CCA, sowie die drei größten Banken in der Gesellschaft. Die Aufgabe der neuen Managerin ist umfangreich. Die Bewerbung und Positionierung der Einkaufsstadt Amstetten, der Kampf gegen leere Shops im Zentrum oder der Relaunch des gesamten Stadtauftritts stehen an. Ob es gewohnte Events, wie die Einkaufsnacht oder den Weihnachtsmarkt weiter gibt, will die Bürgermeisterin den Plänen der Managerin überlassen.