Chuck Norris als Namenspate für Brücke

"So ein Blödsinn", heißt es dagegen in der Gemeinde, in der die Brücke steht: Engelhartstetten. Im Dorfwirtshaus ist man sich einig: "Warum lässt man eigentlich die Slowaken abstimmen?“ "Das geht nicht." "Das passt ja nicht zu unserer Region." Lieber wär den Engelhartstettnern ein Name mit Geschichte. Maria-Theresien-Brücke würde passen. Oder auch Prinz-Eugen-Brücke.