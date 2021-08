Chlorgas-Austritt in Puchberg forderte Feuerwehr-Spezialkräfte

Gefährlicher Einsatz für die FF Puchberg am Schneeberg und die Schadstoff-Spezialisten der Feuerwehr im Bezirk Neunkirchen in der Nacht auf Dienstag. Wegen eines Defekts an der Pumpanlage eines Pools in einem Wohnhaus kam es zu einem Austritt von rund 60 Litern Flüssigchlor. Dabei wurde hochgiftiges Chlorgas freigesetzt und breitete sich im Keller des Hauses aus.

Mit Schutzanzügen und Atemschutz wurde von der Schadstoffgruppe der ausgetretene Stoff gebunden und entsorgt. Danach belüftete man den betroffenen Bereich, bis kein Chlorgas mehr gemessen wurde. Nach rund 3 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Verletzt wurde niemand. Neben den Feuerwehren stand das Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz.