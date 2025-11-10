Mit Gelassenheit und Kopfschütteln reagiert man in Amstetten auf die Berichte, dass die seit dem Sommer im Stadtverkehr eingesetzte chinesische Busflotte vom Erzeugerland aus gesteuert werden könnte. Entsprechende Berichte aus Norwegen sorgen aber für viel Diskussionsstoff in der Bevölkerung. Verglichen mit Überwachungen über Social Media-Plattformen, Handys, Navis oder Cybereinrichtungen in privaten Pkw, sei die Busdebatte lächerlich, ist in Amstetten oft zu hören. Die sieben Großraumbusse des chinesischen Konzerns Yutong wurden von der Stadtpolitik als einer der markanten Schritte zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und als wichtige Maßnahme am Weg zur Klimaneutralität installiert. Im Auftrag der Stadt hat die Betreibergesellschaft N-Bus den Busbetrieb für acht Jahre aufgenommen.

"Keine sicherheitsrelevante Gefährdungslage" Ähnliche Busse dieses Erzeugers werden in der norwegischen Hauptstadt Oslo eingesetzt. Wie berichtet, haben die dortigen Verkehrsbetriebe bei einer Überprüfung festgestellt, dass die Busse die Möglichkeit eines externen Updates bieten würden und damit theoretisch auch über eine SIM-Karte per Fernsteuerung abgeschaltet werden könnten. Die Amstettner Stadtwerke wiesen sofort darauf hin, dass die Busse nicht Teil der systemkritischen Infrastruktur und nicht in Notfall- oder Krisenpläne eingebunden seien. "Daher besteht im Krisenfall aus unserer Sicht keine sicherheitsrelevante Gefährdungslage“, heißt es in einer Stellungnahme.

Man habe als Stadtgemeinde ein funktionierendes E-Bussystem bestellt und eine bislang klaglos funktionierende Flotte bekommen, so der für den Öffi-Verkehr verantwortliche Vizebürgermeister Markus Brandstetter (ÖVP. Er berichtet über hohe Zufriedenheit der Passagiere. "Es gibt nix zu beanstanden“, sagt er. Der chinesische Produzent Yutong selbst ist um Klarheit und Transparenz bemüht. Man schätze die Bedenken der Öffentlichkeit hinsichtlich Fahrsicherheit und Datenschutz sehr, heißt es in einer ausführlichen Stellungnahme, die die N-Bus bei den Busherstellern einholte. "Yutong legt stets größten Wert auf die Sicherheit von Fahrzeugdaten und den Schutz der Kundendaten und erfüllt seine Verpflichtungen im Bereich Cybersicherheitsmanagement für Fahrzeuge und Datenschutz mit höchsten Standards“, wird mitgeteilt.