Stadt spart mit neuer E-Busflotte 190 Tonnen CO2 täglich

Am Weg zur klimaneutralen Stadt werden auch noch 190 Tonnen pro Tag eingespart. Bisher betrieb die Post sechs Busse mit Dieselantrieb. Die Vertragsdauer für die N-Bus-GmbH., eine Tochter der niederösterreichischen Kerschner- und Mitterbauer-Gruppe, beträgt acht Jahre.

Fahrplan

Der Fahrplan wurde um eine zusätzliche siebente Linie erweitert und die Betriebszeiten dem Berufsverkehr in der Früh und am Abend angepasst. "Der Stadtbus ist auch über das Klimaticket nutzbar“, so Haberhauer. Großes Ziel sei, den Haushalten in der Stadt das Zweitauto zu ersparen und so den Individualverkehr im Stadtzentrum zu reduzieren, wurde betont.