Neue Citybus-Flotte kommt mit sieben E-Bussen aus China

Beim Angebot werden nicht nur die Takte auf den drei stärksten Routen in den Stoßzeiten erhöht, sondern auch eine siebente Route in den Osten der Stadt installiert. Das soll auch den Pendlern zugute kommen.

Von derzeit 230.000 wird das Angebot auf 340.000 Kilometer pro Jahr erhöht. Trotz des deutlich verstärkten Fahrplans, steigen die Kosten nur minimal, kündigt Vizebürgermeister Markus Brandstetter (ÖVP) an.

Als erste Stadt in Niederösterreich wird der Öffi-Verkehr zur Gänze elektrisch betrieben. "Und das mit dem Strom aus dem eigenen Flusskraftwerk“, so Brandstetter. Von N-Bus werden in Amstetten neue E-Busse der chinesischen Marke Yutong eingesetzt.