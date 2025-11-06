Digitale Sicherheitslücke: Steuert China unsere E-Busse?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die etwa 300 E-Busse aus chinesischer Produktion, die in Oslo unterwegs sind, wurden nun vom norwegischen Verkehrsunternehmen Ruter untersucht. Dazu wurden zwei Busse, einer vom dänischen Hersteller VDL und einer des chinesischen Herstellers Yutong, zerlegt. Dabei sollten mögliche Sicherheitsrisiken aufgedeckt werden – bei Yutong wurde auch ein Manko festgestellt: Über eine Box mit einer SIM-Karte besteht Zugriff auf die Busse, auch aus dem Ausland. Somit könnte der Hersteller aus China das Fahrzeug beispielsweise per Knopfdruck anhalten. Beim dänischen Bus soll dies nicht der Fall gewesen sein.

Steuerung von Klimaanlage und Beleuchtung Der chinesische Hersteller gab gegenüber der norwegischen Zeitung Aftenposten jedoch Entwarnung: Gesteuert werden könnten nur die Klimaanlage und die Beleuchtung der Busse - die Bremsen oder die Fahrt selbst könnten nicht beeinflusst werden. Die Experten von Ruter legten jedoch offen, dass der chinesische Hersteller sehr wohl digitalen Zugriff auf die Steuersysteme für Software-Updates hat. Dies könne genutzt werden, um das Fahrzeug zu beeinflussen. "Die Untersuchungen haben Risiken aufgezeigt, gegen die wir nun Maßnahmen ergreifen", heißt es seitens Ruter. Immerhin ergaben die Tests auch etwas Positives: Die Kameras in den Bussen sind nicht mit dem Internet verbunden, sodass keine Gefahr einer Videoübertragung besteht. Norwegen zählt zu den Pionieren in Sachen Elektromobilität: 2025 wuchs der E-Bus-Anteil von 12 auf 16,3 Prozent, wie die taz berichtet. Insgesamt sind 2.392 Busse auf Norwegens Straßen unterwegs, etwa die Hälfte davon stammt aus chinesischer Produktion.