Nullemissionsbusse und Autonomes Fahren: Kommt die Revolution im europäischen Busmarkt?

Öffis sind per se nachhaltig aber dennoch: Auch vor den Bussen macht die Mobilitätswende nicht halt. Dass der europäische Markt für Stadt- und Reisebusse sich in den kommenden zehn Jahren grundlegend verändern wird, zeigt auch die neue Studie von McKinsey & Company „Don’t miss the bus“, für die die Unternehmensberatung die Trends im Busmarkt analysiert, Entscheider von chinesischen Herstellern interviewt und mehr als 200 Käufer von Bussen in fünf europäischen Ländern befragt hat.

Nullemissionsbusse und neue Serviceangebote

"Der Busmarkt ist in Bewegung – die Entwicklung hin zu Nullemissionsbussen, zu neuen Serviceangeboten und neuen Bauformen für autonom fahrende Fahrzeuge wird in den kommenden Jahren massiv Fahrt aufnehmen“, sagt Tobias Schneiderbauer, Partner aus dem Münchner Büro von

McKinsey und Autor der Studie. „Der Markt ist offen wie nie.“

Denn: Viele Städte gehen beim Umstieg auf nachhaltigere Mobilität voran und bauen ihr busgebundenes ÖPNV-Angebot aus – der Anteil der Personenkilometer, die per ÖPNV zurückgelegt werden, könnte bis 2035 auf 17% steigen.

Zudem dekarbonisieren viele Verkehrsbetriebe ihre Busflotten: Um das europäische Ziel einer 100-prozentigen Emissionsreduktion für neue Busse bis 2035 zu erreichen, müssen die jährlichen Verkäufe von heute 9,000 Stadtbusse bis 2035 auf bis zu 24,000 ansteigen.

Doch es gibt ein Aber: Die Anschaffungskosten für Nullemissionsbusse liegen noch doppelt so hoch wie für konventionelle Busse. Der Marktanteil neuer

Anbieter, z.B. aus China, liegt in diesem Segment bereits bei 21%.