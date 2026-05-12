Chemikalien in Brunnen bei OMV-Areal: So viele Haushalte sind betroffen

Sie stecken in Teflon-beschichteten Bratpfannen, handelsüblichem Backpapier, diversen Kosmetikartikeln oder Einweg-Lebensmittelverpackungen. Sogenannte Ewigkeitschemikalien, kurz PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) genannt, sind weit verbreitet, die EU diskutiert seit langer Zeit ein weitreichendes Verbot.

Wie am Mittwoch bekannt geworden ist, sind auf dem Areal der OMV-Raffinerie in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha jahrzehntelang solche Ewigkeitschemikalien ins Grundwasser gelangt. Erhöhte Werte gefunden Die Firma hat Anfang März in Abstimmung mit der Altlastenbehörde und der Stadtgemeinde Schwechat Grundwasseruntersuchungen durchgeführt. „Dabei wurden in einem abgegrenzten Bereich nördlich der Raffinerie Schwechat erhöhte Werte an per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen im Grundwasser festgestellt. PFAS wurden zu keinem Zeitpunkt im Produktionsprozess in der Raffinerie verwendet“, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Brandschutzübungen Wie die Stoffe dann im Bereich von Mannswörth in den Boden gelangt sind, erklärt die OMV so: In der Vergangenheit wurden auf dem Areal regelmäßig Feuerwehr- und Brandschutzübungen abgehalten. Der dabei verwendete Löschschaum enthält PFAS. Diese sind am Gelände jahrelang langsam versickert. Der Stadtgemeinde Schwechat und der OMV ist wichtig zu betonen, dass das öffentliche Trinkwassernetz nicht betroffen ist. Gefährdet sind allerdings Haushalte, die Wasser aus privaten Hausbrunnen beziehen.

Bis zu 400 Haushalte sind betroffen „Die Zahl der betroffenen Haushalte wird auf circa 300 bis 400 in dem Bereich geschätzt“, sagt der Sprecher der Stadtgemeinde Schwechat, Dejan Mladenov. Da Hausbrunnen baupolizeilich nicht anzeigepflichtig sind, liegt keine exakte Zahl vor. Festgestellt wurden bis zu 0,3 Mikrogramm PFAS pro Liter Wasser. Das ist dreimal höher als der seit Jänner geltende EU-Grenzwert. Bei anderen getesteten Hausbrunnen lag die Überschreitung bei ungefähr zehn bis 15 Prozent. Laut Umweltmedizinern bestehe durch diese Menge aber keine akute Toxizität. „Bis zur abschließenden fachlichen Bewertung wird empfohlen, Grundwasser in den betroffenen Bereichen jedenfalls nicht als Trinkwasser und auch vorsorglich nicht für die Gartenbewässerung, Poolbefüllung, Tierhaltung, Fischzucht oder ähnliche Anwendungen zu verwenden“, heißt es bei der von der OMV eingerichteten Ombudsstelle. Die Raffinerie prüft nun weitere Schritte zur Altlastensanierung, um auch PFAS vollständig am Areal zu entfernen. Damit soll die weitere Ausbreitung eingedämmt werden.