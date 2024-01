"(Ir)reale Lebenswelten" in der Galerie Kultur Mitte in Krems

Komplex und provokant: So beschreibt die Künstlerin Chantal Bucco ihre Werke. Ursprünglich kommt Bucco aus Luxemburg. In ihrer Pension zog sie nach Krustetten in den Bezirk Krems-Land und brachte ihre Werke natürlich auch mit. Die neue Heimat war „Liebe auf den ersten Blick“, so die Künstlerin, die von der Kultur, der Natur und dem guten Leben in der Region schwärmt.