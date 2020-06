Chance auf ein neues Leben

Aufregung und große Vorfreude war der Handvoll junger Leute in ihren Rollstühlen deutlich anzumerken. Sie standen in Amstetten bei der Präsentation einer für Niederösterreich neuartigen Tagesbetreuungsstätte für behinderte Menschen im Mittelpunkt. Ab 1. Jänner wird die bislang nur in Wien aktive gemeinnützige Firma Assist in Amstetten die "Arbeitswelt Chancengleichheit" betreiben.

18 Menschen mit Körper-und Sekundarbehinderungen will der erfolgreiche Dienstleistungsbetrieb helfen ein unabhängigeres und selbstständigeres Leben zu führen. "Unsere Kinder haben bis zum 18. Lebensjahr die Schule besucht. Dann gab es für sie kein Angebot mehr", beschrieben Eltern die aktuelle Situation. Doch der Elternverein "Chancengleichheit" blickte über den Tellerrand und erkundete in Wien die Arbeit von " Assist" . 240 behinderte Menschen werden dort von der GmbH mit 130 Mitarbeitern täglich geschult, beschäftigt und betreut.

Vereinsobfrau Andrea Weinberger und ihre Mitstreiter überwanden alle bürokratischen Hürden. Zumal Assist in Wien bereits 40 Schützlinge aus NÖ betreut. In Amstetten wurden nach mühsamer Suche zwei barrierefreie, 440 m² große Lokalitäten gefunden. Hier werden Arbeits- und Bewegungsräume eingerichtet.