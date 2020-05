Cannabis-Zucht in Bauernhof aufgeflogen

Der Mann leugnete das Offensichtliche nicht, sondern erzählte den Beamten bei der Einvernahme, dass er versucht hatte, seine anscheinend beträchtlichen Geldprobleme zu lösen. So kam er auf die Idee, Cannabis im Haus seiner 28-jährigen Lebensgefährtin – sie wurde auf freiem Fuß angezeigt – anzubauen. Zwei Räume der Scheune wurden mit Folien abgedichtet und mit speziellen Lampen ausgestattet. Die Ventilatoren, die für die Belüftung sorgten, verursachten das Geräusch, das später auffallen sollte.



Die Polizei packte alles ein und räumte die am Dorfrand gelegene Scheune aus. Sie nahm unter anderem rund 200 erntereife Pflanzen mit einer Höhe von bis zu 80 Zentimeter, ein halbes Kilo verpacktes Marihuana, fast eineinhalb Kilo Blüten und Kraut, sowie die gesamte technische Ausrüstung mit.



Der mutmaßliche Betreiber gab zu, im März 2011 mit der Hanfzucht begonnen zu haben. Wegen des ausgezeichneten Ertrages vergrößerte er die Anlage schon bald. Drei bis vier Kilogramm Marihuana will er erzeugt haben. Diese Menge verkaufte er um jeweils acht Euro pro Gramm an unbekannte Abnehmer in Wien, was einen Umsatz von mindestens 24.000 Euro bedeutet. Ein weiteres Kilo im Wert von rund 8000 Euro verschenkte er nach eigenen Angaben an Freunde.