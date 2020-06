Burschenbande stahl 22 Gewehre

Die Garage der Polizeiinspektion Hollabrunn ist rappelvoll. Auto steht aber kein einziges drin. Der Platz wird gebraucht für mehrere Lkw-Ladungen Diebesgut. Denn die Beamten konnten eine fünfköpfige Einbrecherbande ausforschen, die bei der Wahl ihrer Beute gar nicht wählerisch war. Bei 63 Einbrüchen in ganz Niederösterreich nahmen die Burschen – allesamt aus der Region – 22 Gewehre, Angelausrüstungen, teures Werkzeug, Feuerwerkskörper und sogar eine Großpackung Schlecker mit.

Die mutmaßlichen Täter im Alter von 17 bis 23 Jahre trieben seit eineinhalb Jahren ihr Unwesen. „Vor allem im Raum Ravelsbach haben wir eine Häufung von Einbruchsdiebstählen bemerkt", sagt Bezirkspolizeikommandant Otto Schwingenschlögl. Erst konzentrierten sie sich auf Baustellen-Container und unbewohnte Häuser.

Zu Jahresbeginn drangen sie dann in die Unterkunft des Schützenvereins in Hollabrunn ein. Den besuchten sie vor wenigen Wochen ein zweites Mal – ebenso die Kollegen des Vereins Wagram. 22 Langwaffen nahmen sie mit. Und dieser Coup führte die Polizisten schließlich auf ihre Spur. Haupttäter ist laut Polizei ein 23-Jähriger Baggerfahrer. Und der legte eine gewisse Kaltschnäuzigkeit an den Tag. „In einer Schottergrube in Waltersdorf ist er mit einem Radlader einfach in zwei Baucontainer gefahren und hat sie so geöffnet", erzählt Kriminaldienstreferent Wolfgang Strobl.

Als ihnen die Polizei auf den Fersen war, vergruben die Männer Teile der Beute (vor allem Waffen) im Wald – neben der Amethystwelt Maissau. Alle fünf Männer sitzen in Haft. „Ich habe selten eine so präzise Polizeiarbeit erlebt", lobt Sicherheitsdirektor Franz Prucher.