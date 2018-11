Burger als Gegenleistung für Sonnenstrom

Die Wertschöpfung aus dieser Fleischrasse ist rund fünf bis sechs Mal so hoch wie bei anderen Rinderrassen. Was am Hof des Informatikstudenten Florian Irxenmayr begann, hat sich bereits auf vier Partnerhöfe ausgeweitet. „Zwei stehen bei uns für die Zucht – und zwei für die Mästung der Tiere unter Vertrag“, schildert Illich-Edlinger. Insgesamt besteht die Herde schon aus weit über hundert Tieren. Ins Zuchtgeschäft mit Embryonen der wertvollen Rasse sind die Mostviertler ebenfalls eingestiegen.

Voll hinter dem Crowd-funding (www.collective-energy.at/wagyuhof) seines Mitgliedbetriebs steht auch der Tourismusverband Moststraße. Und natürlich machen die Wagyu-Männer ihren Investoren den Mund mit ihrem Edelprodukt wässrig. Wer ein Sonnenstrom-Paket zu 147 Euro ersteht, erhält im Gegenzug einen Waren- oder einen Burgergutschein zu 180 Euro.