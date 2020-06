Die beste Rednerin kommt aus Zwettl

Die 18-jährige Marlene Prinz, Maturantin des Gymnasiums Zwettl, hat Talent zum Reden und wollte davon auch eine Jury überzeugen. Das gelang. Mit ihrer Redekunst konnte sie sich österreichweit gegen ihre Konkurrenten durchsetzen.

Prinz vertrat als Landessiegerin Niederösterreich beim Bundesredewettbewerb der Schüler in Wien. Alle neun Bundesländer und Südtirol schickten ihre Vertreter. Die 18-Jährige trat in der Kategorie „Klassische Rede“ an. Diese darf nicht länger als acht Minuten dauern. Die Zeit nutzte Prinz und sprach über „Junge Politik von Alten“. In dieser kritischen Rede ging die offenbar politisch interessierte Tochter des Zwettler Vizebürgermeisters Prinz besonders darauf ein, dass Politik vor allem von älteren Frauen und Männern gemacht werde.

„Das Durchschnittsalter der Parlamentarier beträgt immerhin 51,23 Jahre“, rechnete Marlene Prinz vor. Und schlug gleich eine originelle Lösung vor: Ein „Intergenerationenforum“. „Das heißt, dass sich junge Menschen mit älteren Politiker an einen runden Tisch setzen und dort über tagespolitische Themen sprechen“, erklärte Marlene Prinz und überzeugte die Jury mit der freien Rede sowie ihren antworten auf Fragen der Juroren.

Ingrid Nemec vom Familienministerium gratulierte der jungen Frau zu ihrer Rede und überreichte ihr das Siegerdekret.