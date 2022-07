Bundespräsident besucht Wildnisgebiet: „Das ist kein Wahlkampf“

In den Buchenwäldern im Wildnisgebiet Dürrenstein (an der niederösterreichisch-steirischen Grenze im Bezirk Scheibbs) scheinen die Uhren stillzustehen. Die Bäume in diesem letzten Urwald Mitteleuropas haben in ihrer bis zu tausendjährigen Lebenszeit schon viele Staatsoberhäupter gesehen. Am Donnerstag zog es den sich der Wiederwahl stellenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in das Gebiet.

Er folgte einer Einladung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP) zur gemeinsamen Wanderung anlässlich des fünften Jubiläums als UNESCO-Weltnaturerbe.

Indirekte Unterstützung

Die einzigartige Natur sollte bei der Tour zwar die Hauptrolle spielen. Doch etwa drei Monate vor dem Termin am 9. Oktober rückte zwangsläufig die Bundespräsidentenwahl in den Vordergrund.