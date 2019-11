Bundesheer wirft ein Auge auf Kickls Polizeipferde

Nachdem Innenminister Wolfgang Peschorn am Mittwoch das Ende der berittenen Polizei verkündet hat, ist ein regelrechtes Griss um die Pferde entstanden – allerdings aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Tierschützer glauben, die Rösser von ihrem angeblichen „Leid“ befreien zu müssen und wollen sie auf einem Gnadenhof unterbringen.

Beim Bundesheer hat man für die gut ausgebildeten Pferde hingegen ganz andere Pläne. Die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt, auf deren Gelände und in deren Stallungen die Reiterstaffel seit Beginn des Projekts untergebracht ist, sucht nach einer Lösung für den Fortbestand der Reiterausbildung. „Wir haben großes Interesse, die Sache an der Militärakademie weiterzuführen. Die Reiterei war bei uns immer ein Bestandteil und hat an der Akademie eine jahrzehntelange Tradition“, erklärt der Sprecher der ältesten Militärakademie der Welt, Oberst Hannes Kerschbaumer.