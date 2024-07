Raketen, Kollonnenmarsch: Bundesheer übt rund um Tulln

Vor allem am Fliegerhorst Leopold FIGL - Flugplatz General PABISCH in Langenlebarn, im Raum Tulln und in der Nähe von Stockerau werden die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschulen präsent sein. Geflogen wird tagsüber im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 16 Uhr.

Bis zu sieben Luftfahrzeuge drehen in der vorletzten Juliwoche über Stockerau , Tullnerfeld , Wagram und Großweikersdorf ihre Runden. Die Manöver sind Teil einer Übung im Rahmen der Offiziers- sowie Unteroffiziersausbildung in der Waffengattung Flugabwehr.

Heereskraftfahrzeuge sorgen für Stau-Potential

Insgesamt nehmen 260 Soldatinnen und Soldaten an der fünftägigen Übung teil. Der Großteil wird jedoch nicht in der Luft, sondern am Boden anzutreffen sein: 60 Räderfahrzeuge kommen im Rahmen des Trainings zum Einsatz. Durch den Kolonnenmarsch der Heereskraftfahrzeuge sind am 22. Juli zwischen 11 Uhr und 15 Uhr Verkehrsverzögerungen möglich. Betroffen ist die Strecke von Langenlebarn über Traismauer, Grafenwörth, Kirchberg am Wagram bis Stetteldorf am Wagram.