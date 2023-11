Bundesheer: Neue Kampfstiefel um mehr als 4,8 Millionen Euro

"Unsere Streitkräfte stehen täglich vor vielfältigen Herausforderungen, bei denen sie auf bestmögliche Ausrüstung angewiesen sind - im Sommer, wie im Winter. Mit den neuen Kampfstiefeln investieren wir nicht nur in den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten, sondern auch in ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft", betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Montag.

Verbände werden ausgestattet

Noch heuer werden drei Verbände, neben dem Panzergrenadierbataillon 35, das Pionierbataillon 3 und das Jägerbataillon 19, mit dem neuen Kampfstiefel ausgestattet.