Bundesheer setzt wieder auf schwere Panzer

Ein ungewohntes Bild bot sich diese Woche am Truppenübungsplatz Allentsteig: Dort rollten schwere Kampfpanzer. Ungewohnt deshalb, weil mangels Geld und Treibstoff die großen Waffensysteme in den letzten Jahren weitgehend zum Stillstand gekommen sind.

Die Betriebsmittelkrise der vergangenen Jahre forderte von den Kommandanten viel Kreativität. So geschah es bei einer Übung, dass die „Leopard“-Kampfpanzer mit Tiefladern zwischen den Feuerstellungen transportiert wurden. Das ist zwar unmilitärisch, spart aber Treibstoff. Und fehlende Truppenteile wurden am Simulator eingespielt.

Bei der dieswöchigen Übung „Cornucopia“ konnte Oberst Franz Langthaler, Kommandant der 3. Panzergrenadierbrigade aus Mautern, wieder 1800 Mann und 74 real existierende und voll betankte Panzer einsetzen. Die Übung lief äußerst realistisch ab. Denn erstmals war die gesamte Truppe auch mit „Duell-Simulationsgeräten“ ausgestattet. Da gibt es kein Schwindeln mehr. Denn die Sensoren registrieren nicht nur jeden Treffer am Panzer und am Soldaten, der Simulator erklärt dem Sanitäter sogar, welche (virtuelle) Verletzung am Soldaten vorliegt.