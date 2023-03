Buh-Rufe für ÖVP-Politiker bei Kabarettfestival in NÖ

Eigentlich gilt die "Ybbsiade" in Ybbs an der Donau im Bezirk Melk als ein Festival der guten Unterhaltung und auch des Lachens.

Am Freitag fand die große Eröffnung statt, umjubelt wurde dabei vor allem der Auftritt von Gerhard Polt und den Well-Brüdern. Wie auch schon bei ihrer Show am Donnerstag auf der Bühne im Hof in St. Pölten, teilten die Well-Brüder ordentlich gegen die schwarz-blaue Regierung in Niederösterreich aus.