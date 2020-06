„Bürgerwehren“ fahren Streife

Als es den ersten Einbruch bei uns gegeben hat, hab ich gesagt: ab heute Nacht wird gefahren.“ Damals stiegen Einbrecher in ein Haus ein, in dem ein Pärchen seelenruhig schlief. Ein Weckruf. Der ist nun sechs Jahre her. Seit damals sind der Bürgermeister von Reisenberg im Bezirk Baden, Josef Sam, sein Vize Robert Beierl, Gemeinderäte und Pensionisten Nacht für Nacht auf Streife, um verdächtige Fahrzeuge oder Personen zu melden. Mit Bus und starker Taschenlampe klappern sie Siedlungsgebiete und Firmenareale ab. Mit Erfolg. Ihre Präsenz schrecke die Täter ab – sagt zumindest der Ortschef. Aber was sagt die Statistik?

Während die Einbruchszahlen bundesweit rückläufig sind, ist in NÖ besonders die Zahl der Coups in Einfamilienhäuser gestiegen – von 2011 auf 2012 um 18 Prozent. Die Bürger sind verunsichert: „Viele Menschen fühlen sich als potenziell Betroffene, weil sie jemanden kennen, der Opfer eines Einbruchs wurde“, erklärt Kriminologe Christian Grafl vom Institut für Strafrecht und Kriminologie am Wiener Juridicum. Er nimmt auch die Medien in die Pflicht. „Solange die Medien so häufig über Kriminalität berichten, werden auch viele Menschen glauben, dass die Kriminalität zugenommen hat“, sagt Grafl.

Viele Menschen fürchten Einbrecher und Diebe. Rudolf Plessl, Polizist und Bürgermeister von Untersiebenbrunn im Bezirk Gänserndorf, versucht eine Erklärung: „Bei uns sind von 150 Grenzpolizisten nur 55 übrig geblieben. Und sogar von denen versehen nur rund 25 tatsächlich bei uns ihren Dienst. Die Bevölkerung ist beunruhigt“, sagt Plessl. Eine Bürgerwehr gibt es in Untersiebenbrunn nicht. Plessl würde das auch nicht gutheißen: „Die Bürger sollen im Sinne der Nachbarschaftlichkeit beobachten. Aber ich möchte nicht beim Spaziergehen am Abend aufgehalten werden.“