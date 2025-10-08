Blauer Gegenkandidat bei Wahl der Nachfolgerin von Anton Kasser

Auch wenn die FPÖ einen Gegenkandidaten gestellt hat, ist die Ablöse des zum Finanz- und Spitalslandesrat gewählten Allhartsberger Ex-Bürgermeisters Anton Kasser (ÖVP) glatt verlaufen. Die 31-jährige geschäftsführende Gemeinderätin Lisa Schallauer ist am Dienstagabend zur neuen ÖVP-Bürgermeisterin der Mostviertelgemeinde gewählt worden.

Von 20 abgegebenen Stimmen fielen 17 auf Schallauer. Die Bürgermeisterwahl im Allhartsberger Gemeinderat fand unter klaren politischen Verhältnissen statt: Von 21 Gemeinderatssitzen hält die ÖVP 16, drei Gemeinderäte stellt die FPÖ, zwei die SPÖ. Bei der Wahl war ein ÖVP-Mandatar entschuldigt.

Um ein Signal an die eigenen Wähler zu senden, habe er sich als Bürgermeisterkandidat nominieren lassen, erklärte FPÖ-Gemeinderat Mario Huschka. Mit der neuen Bürgermeisterin gebe es keine grundsätzlichen Differenzen, eine bessere Akzeptanz der blauen Ideen wäre der Wunsch an sie, so Huschka.

Der anwesende Landesrat Kasser bedankte sich für die Mitarbeit in den vergangenen 30 Jahren seiner Amtszeit als Bürgermeister.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gemeinde Allhartsberg Rocharden im ÖVP-Team der Gemeinde Allhartsberg: Vizebgm. Leopold Kromoser, GfGR Anita Reichel, Bürgermeisterin Lisa Schallauer, GR Bernhard Ebner.