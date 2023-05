Bürgermeisterin mit Herz: Dierdorf-Sozialpreis bei Gala verliehen

Traude Dierdorf war 25 Jahre lang SPÖ-Kommunalpolitikerin in Wiener Neustadt, acht Jahre davon (1997 bis 2005) als "Bürgermeisterin mit Herz" und einem sehr ausgeprägten sozialen Sinn. Im Gedenken an die am Neujahrstag 2021 verstorbene Alt-Bürgermeisterin hat Wiener Neustadts SPÖ-Vizebürgermeister und Landtagsabgeordnete Rainer Spenger einen nach ihr benannten Sozialpreis ins Leben gerufen.

Traude Dierdorf Sozialpreisgala

Diese Woche fand im Sparkassensaal mit 200 Gästen zum zweiten Mal die „Traude Dierdorf Sozialpreisgala“ statt. Dabei wurden Preise in drei Kategorien vergeben. „Der heutige Abend ist eine Botschaft der Menschlichkeit und des friedlichen Miteinanders in Zeiten von gesellschaftlicher Spaltung und unnötiger Konflikte in Europa. Und er ist ein Statement in einer Situation, wo die sozialen Probleme der Menschen nicht weniger, sondern im Gegenteil immer mehr werden, weil sich die Bürgerinnen und Bürger ihr Leben einfach nicht mehr leisten können. Eine Person die hier nicht weg-, sondern bewusst hingesehen hätte, ist Traude Dierdorf. Sie hat Wiener Neustadt in ihrer Amtszeit schlichtweg besser und menschlicher gemacht. Ich bin froh, dass wir heute einen Teil ihres Lebenswerks fortführen können“, erklärte Spenger.