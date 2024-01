Bürgermeister zu jung? ÖVP verliert bei Neuwahl in Pernersdorf absolute Mehrheit

Eine deutliche Veränderung der Zusammensetzung des Gemeinderates brachten die vorgezogenen Neuwahlen in der Gemeinde Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) am Sonntag. Der Urnengang war notwendig geworden, nachdem die SPÖ ihre Mandate zurückgelegt hatte. Als Grund dafür war mangelndes Vertrauen in ÖVP-Bürgermeister Florian Hofmann genannt worden, den jüngsten Bürgermeister Österreichs (Jahrgang 1999).

Die Wahl bescherte der SPÖ nun ein Minus von fast 13 Prozent, was den Verlust von zwei Gemeinderatsmandaten bedeutet. Die erstmals angetretene Liste JAP konnte auf Anhieb – wie die SPÖ – fünf Sitze erobern. Die bislang mit absoluter Mehrheit regierende Volkspartei muss sich auf die Suche nach einem Koalitionspartner machen. Ein Minus von 15 Prozent bedeutet den Verlust von drei Mandaten.