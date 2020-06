Bürgermeister von Landeshauptmann angelobt

Werner Krammer, der neue Bürgermeister der Statutarstadt Waidhofen/ Ybbs ist am Donnerstag im NÖ Landhaus in St. Pölten von Landeshauptmann Erwin Pröll angelobt worden. Der 46-jährige Krammer folgte in dieser Funktion dem langjährigen Bürgermeister Wolfgang Mair nach. Der 65-jährige hat sich, wie vom KURIER berichtet, aus allen politischen Ämtern in der Stadt zurückgezogen. Landeshauptmann Pröll wünschte dem neuen Stadtchef im Zuge der Angelobung alles Gute für seine Tätigkeit und betonte: „Geht es den Gemeinden gut, geht es dem gesamten Land gut. Eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Land und den Gemeinden ist mir darum ein ganz besonderes Anliegen.“

Krammer, der sich als Finanzstadtrat sehr um die Konsolidierung der maroden Stadtfinanzen bemüht hat, muss in den nächsten Wochen ein weiteres Sparbudget im Gemeinderat durchsetzen. Mit genau der Hälfte der 40 Gemeindratsmandate ist er mit seiner ÖVP auf die Unterstützung anderer Fraktionen angewiesen. Auch andere große Brocken stehen dem neuen Stadtcef ins Haus. So muss der desolate Ybbssteg von der City in den Ortsteil Zell neu errichtet werden. Kommenden Montag werden dem Gemeinderat vor seiner Sitzung die Pläne rund um das neue Sicherheitszentrum ( Polizei, Feuerwehr,Lebenshilfe) und das Konzept fürdie neue Stadtmarke Waidhofens präsentiert.