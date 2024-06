NÖ: Bürgermeister tritt ab, ÖVP nominierte neuen Spitzenkandidaten

Nagelhofer ist Vater von drei Söhnen und im Forschungs- und Entwicklungsbereich im Wieselburger Ecoplus-Technopol beschäftigt. Im Ortsparlament ist er Geschäftsführender Gemeinderat. Bachinger hat er schon früher als ÖVP-Parteiobmann beerbt.

Gemeinsam mit Vizebürgermeister Christian Marschalek und dem Team der ÖVP Wallsee-Sindelburg wolle er mit möglichst vielen Bürgern das Gespräch suchen und vor allem zuhören. "Denn mir ist wichtig, was die Menschen in Wallsee-Sindelburg denken, was ihnen am Herzen liegt und welche Ideen sie für unsere Gemeinde haben“, so Nagelhofer. Mit einer Fragebogenaktion sollen zudem Wünsche und Anregungen aus der Bevölkerung gesammelt werden.