Bürgermeister nennt Rechtsanwalt "Ungustl"

Das Bauprojekt von Architekt Wolfgang Achtsnit hatte einen schlechten Start. So schlecht, wie man sich einen Start nur vorstellen kann.

Wolfgang Achtsnit will in der Langenlebarner Straße in Tulln ein Bauprojekt realisieren. 40 Wohnungen auf einem 4000 Quadratmeter großen Grundstück. Achtsnit hat gemeinsam mit der Familie K., auf deren Boden er das Projekt verwirklichen will, und seinem Rechtsanwalt einen Termin beim Tullner Bürgermeister Peter Eisenschenk ( ÖVP) .

"Es hat mich schon einmal gestört, dass das Gespräch in der Handelsakademie (HAK) stattgefunden hat. Das sollte man trennen", sagt Wolfgang Achtsnit. Eisenschenk, der nicht nur Bürgermeister, sondern auch Direktor der HAK ist, hält Termine des Öfteren in der Schule ab: "Ich hab nun einmal zwei Berufe und kann nicht immer in der Gemeinde sein", sagt Eisenschenk.

Das war der erste kleine Fehlstart, der Eklat folgte kurz darauf: Eisenschenk und die Mitarbeiter der Stadtgemeinde seien bei einem Kaffee in der HAK gesessen. Die Stimmung sei schon angespannt gewesen, als Achtsnit mit Familie K. und seinem Rechtsanwalt dort aufgetaucht ist. Dann soll Herr K. um einen Kaffee gebeten und der Rechtsanwalt Bürgermeister Eisenschenk angeschnauzt haben. Der Bürgermeister soll daraufhin den Rechtsanwalt als "Ungustl" bezeichnet haben. "Mir geht es nicht um das Bauvorhaben", sagt Architekt Achtsnit. "Aber so geht man nicht mit Menschen um."