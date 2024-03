Bürgermeister kritisieren Raika-Kahlschlag im Bezirk Lilienfeld

Es sei ein "Schlag ins Gesicht für jeden Kunden und eine menschenunwürdige Behandlung der Mitarbeiter", so die Ortschefs in einer gemeinsamen Aussendung.

In dieses Horn stößt auch SPÖ-Bundesrat Christian Fischer, Bürgermeister von St. Veit an der Gölsen: "Dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr Herzblut in die Bank gesteckt haben, im Dunkeln gelassen wurden, ist charakterlos und ein Schlag ins Gesicht jedes Einzelnen."

Auch seien Gemeinden und Bürger übergangen worden: "Ich fordere die Verantwortlichen auf, diese menschenunwürdige Entscheidung umgehend zu revidieren."

Raika-Chef verteidigt Schließungen

Was wohl nicht passieren wird, wie Direktor Roman Schlosser in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber gegenüber der NÖN bereits betont hat: "Wir werden in die Modernisierung unserer Kompetenzzentren investieren und unsere regionale Wirtschaft unterstützen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Arbeitsplatzerhalt und der Wertschöpfung in der Region.“