Bürgermeister holt jungen Vize als Nachfolger

Steinakirchen am Forst. Nach 16 Jahren im Amt und 40 Jahren in der Lokalpolitik will der Steinakirchner ÖVP-Bürgermeister Johann Schagerl die Gemeindeführung in jüngere Hände legen. Noch vor der Sommerpause wird der Ortschef zurücktreten. Sein bisheriger Vizebürgermeister Wolfgang Pöhacker wurde vom Parteivorstand einstimmig als neuer Bürgermeisterkandidat bestätigt.

"Es ist Zeit für einen fließenden Übergang zu sorgen. Ich möchte mich zurückziehen, um Urlaub am Bauernhof zu machen", erklärt der 60-jährige pensionierte Landwirt Schagerl. Der 34-jährige Lebensmitteltechniker und Lehrer Pöhacker ist seit 2010 Gemeindevize und war davor in der Jugendpolitik aktiv. Trotz ÖVP-Mehrheit möchte er sich vor der Wahl im Gemeinderat bei der Opposition um ein Miteinander bemühen. Als große anstehende Projekte nennt Pöhacker den Bau eines neuen Kindergartens, die Belebung des Steinakirchner Ortskerns und das Bemühen um eine Südumfahrung des Ortes. Mit 2300 Einwohnern hat Steinakirchen am Eingang zum Kleinen Erlauftal im Bezirk Scheibbs eine Schlüsselposition mit gut ausgebauter Infrastruktur. Mit mehreren interkommunalen Projekten nimmt die Kommune sogar eine Vorreiterrolle ein. Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist momentan stagnierend.

Nach dem Beschluss der Partei wird der ÖAAB-ler Pöhacker dem Bauernbündler Schagerl als Ortschef folgen. Keineswegs fix sei der Schluss, dass der Bauernbund damit den Vizebürgermeister stellen wird. "Darüber muss erst gesprochen werden. Wir müssen neben dem Vizebürgermeister einen Geschäftsführenden Gemeinderat und einen Gemeinderat nachbesetzen. Auch der Parteiobmann wird neu gewählt, sagt Pöhacker. Er ist aber davon überzeugt, dass er bei der Zusammenstellung des neuen ÖVP-Führungsteams, das auch die Gemeinderatswahlen 2015 bestreiten wird, einiges mitgestalten kann.