Bürgerliste stellt Pakt mit VP in Frage

Wichtige Punkte würden zudem in den Gemeinderatssitzungen im nicht öffentlichen Teil versteckt, beklagt Elsner. Die jetzt eingeführte Übertragung der Sitzungen über Internet verkomme zur Farce. Elsners Konsequenz daraus: „Obwohl gemeinsam mit der WVP auch schon einiges gelungen ist, habe ich jetzt echte demokratiepolitische Probleme. In viereinhalb Jahren, vor den nächsten Wahlen, ist es zu spät, um sich abzukoppeln“, erklärt er.

Ein Veto bei der GR-Budgetsitzung am 17. Dezember will Elsner nicht konkret ansprechen, „es gibt noch viel entscheidendere Punkte, die anstehen“, erklärt er. Bekannt ist, dass es Differenzen über Gebührenerhöhungen beim Parken gibt.

Bürgermeister Mair und WVP-Obmann Werner Krammer bleiben trotz der Drohungen gelassen. „Es wird einen Weihnachtsfrieden geben. Wir haben noch nie so viele interfraktionelle Gespräche geführt, wie in den vergangenen Wochen“, sagt Mair. Dem Budgetvorschlag hätten alle Fraktionen in den vergangenen Sonderarbeitsgruppen zugestimmt.

„Wir werden uns zusammensetzen und eine gemeinsame Linie finden“, ist Krammer optimistisch.