Bürger wollen gegen Windräder demonstrieren

Sechs Windräder, jedes knapp 200 Meter hoch, auf einer 83 Hektar großen Fläche im Naherholungsgebiet. Das könnte auf die Bürger von Pyhra (Bezirk St. Pölten-Land) zukommen, wenn die Gemeinde das Windkraft-Projekt, das der Verbund im Ort plant, durchzieht.

Wie berichtet, soll der Windpark auf dem Amerlingkogel, einer Anhöhe im Gemeindegebiet von Pyhra, errichtet werden. Doch eine Bürgerbewegung, nämlich das Personenkomitee „Zukunft-Lebensqualität“, will das verhindern. In einem offenen Brief an Bürgermeister und Gemeinderäte appelliert das Komitee, das Projekt zu stoppen und eine dafür notwendige Flächenumwidmung nicht durchzuführen. Durch die Windräder würde nicht nur das Landschaftsbild, sondern auch der Lebensraum des seltenen Schwarzstorches zerstört werden.

„Stutzig macht uns auch, dass laut Zonenplan auf der Fläche von 83 Hektar theoretisch 16 Windräder Platz hätten“, sagt Wolfgang Haydn, Sprecher des Personenkomitees. Laut Haydn planen die Bürger deshalb eine Demonstration bei der nächsten Gemeinderatssitzung Ende Jänner. „Es soll eine angemeldete, friedliche Demonstration werden, aber wir wollen definitiv gegen das Projekt demonstrieren“, sagt Haydn.

Kritisiert wird auch, dass der Verbund das Projekt bis jetzt nicht visualisiert hat. Laut Verbund-Sprecher Florian Seidl liegt das daran, dass es noch keine fixe Zusage von der Gemeinde und deshalb keinen fixen Standort für den Windpark gibt. Die Signale aus der Gemeinde seien aber „sehr positiv“. Am 29. Jänner findet die nächste Info-Veranstaltung auf der Gemeinde statt.