Bürger und Beamte zahlen kräftig mit

Man werde die Stadt trotz Sparkurs nicht zu Tode sparen, kündigt Bürgermeister Wolfgang Mair an. Unter den nächstjährigen Investitionen wird der für die Stadt 1,9 Millionen Euro teure Austausch der Stadtbeleuchtung sicher für die meisten Diskussionen sorgen.

Bei jährlichen Kosten von 120.000 € für Strom und 80.000 € für die Wartung der Straßenlaternen werde sich das neue LED-Lampensystem samt Wartungskosten innerhalb von 13 Jahren amortisieren, verteidigen Mair und Krammer eine kurzfristige Neuverschuldung.

Investiert soll laut mittelfristigem Finanzplan vor allem in neue Siedlungsgebiete, in bessere Kanalnetze, in Servicegeräte im Bauhof und in die Feuerwehren werden.

2013 werden zudem 800.000 € in eine neue Siedlung mit 24 Parzellen im Stadtteil Zell gepumpt.