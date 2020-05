Bürger sehen wenig Bedarf für Autobahn ins Waldviertel

Die Debatte um eine Autobahn durch das Waldviertel schlägt hohe Wellen. Während in den Ausbau der Weinviertler Hauptverkehrsrouten eine weitere Milliarde Euro gepumpt wird, sollen in die Straßen des Waldviertels ungefähr 150 Millionen Euro investiert werden. Die Sozialdemokraten und Freiheitlichen fordern mehr Gerechtigkeit und drängen darauf, dass bald auch ein vierspurige Strecke in den Nordwesten führt. Längst nicht so dramatisch sehen es die Bürger in einer Umfrage des KURIER.

„Ich finde, dass der untere Teil der B 37 ausreichend ausgebaut ist. Man kann ohnehin alle 200 Meter überholen. Ein weiterer Ausbau würde dazu führen, dass manche noch schneller fahren“, sagt Katharina Stöllner aus Mitterreith, die nach Krems pendelt. Aus Rastenfeld fährt Natascha Stütz ebenfalls nach Krems: „Richtung Krems passt die Strecke gut, aber Richtung Gmünd steht man in Zwettl oft im Stau. Die Zwettler Umfahrung ist längst nötig.“