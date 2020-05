Bürger kämpfen für die Franz-Josefs-Bahn

Schon in den 1930-er Jahren hat man an einer neuen Trasse gebaut – vermutlich bis der Krieg ausbrach“, sagt Gerald Hohenbichler, während er bei Göpfritz an der Wild, Bezirk Zwettl, Relikte zeigt. Mitten in einem Wald ragt eine fertige Eisenbahnbrücke aus dem Boden, über die jedoch keine Schienen führen. Mehrere Meter davor enden Gleise – gleich neben der befahrenen Franz-Josefs-Bahn – im Nichts. Seit Jahren setzt sich der 51-Jährige für den Ausbau der Waldviertler Verbindung zwischen Wien und Prag ein, weil er überzeugt ist, dass sie sowohl für den regionalen als auch für den internationalen Bahnverkehr in Europa bedeutend wäre.

„Schon öfters war die Franz-Josefs-Bahn (FJB) als Hochleistungsstrecke in Gespräch“, weiß Hohenbichler. Bedauerlich sei, dass zuletzt eine Bahnstudie aus dem Jahr 1991, die den Ausbau der FJB nach Prag im Vergleich zu anderen Strecken in NÖ präferiert, ignoriert wurde. Hohenbichler versucht, die Debatte jetzt neu anzukurbeln.