Bürger gegen Stupa im Waldviertel

Die Initiatoren nehmen die Entscheidung gelassen: "Alles fließt. Im Buddhismus gibt es keine Verlierer. Aber da wurde auch Hass geschürt in einem Maß, das wir nicht für möglich gehalten hätten. Wir haben aber auch großartige Menschen kennengelernt. Ich hoffe nur, das schadet dem Bürgermeister nicht, der uns so unterstützt hat", betont die Wiener Stiftungschefin Elisabeth Lindmayer.

"Ich bin begeistert vom Demokratieverständnis der Gföhler Bürger", sagt auch VP-Bürgermeister Karl Simlinger, als er das Ergebnis bekannt gab.

Zufrieden sind auch die Chefs von SPÖ, Bürgerliste und ganz besonders der einzige Freiheitliche Mandatar. Er hatte die Befragung gefordert. Er zeigte sich nach Bekanntwerden des Ergebnisses überzeugt: "Ich habe die direkte Demokratie in Gföhl eingeführt." Sein Stadtparteichef Fritz Dubsky fordert nun gar den Rücktritt des Bürgermeisters, weil der sich für das Projekt starkgemacht hatte.

20.000 Buddhisten im Land

Seit 1983 ist der Buddhismus als Religion in Österreich staatlich anerkannt.

Offizielle Zahlen der Anhänger gibt es aber nicht. Die Behörden schätzen, dass knapp 20.000 Buddhisten in Österreich leben.

Eine emotionale Verbindung ergab sich durch die Freundschaft zwischen dem Dalai Lama und dem österreichischen Bergsteiger Heinrich Harrer.

Freundschaft Harrer wurde im Jahr 1946 Erzieher und schließlich auch Berater des geistlichen Oberhaupts der Tibeter.

Der Dalai Lama – er ist Friedensnobelpreisträger und war bis 2011 Leiter der tibetischen Exilregierung – ist auch deshalb oft in Österreich. Sogenannte Stupas, buddhistische Pagoden, gibt es bereits in mehreren Ländern Europas.