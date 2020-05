Bürger gegen Straßennamen

Die Bürger haben gesprochen – und zwar klar und deutlich: Eine überwiegende Mehrheit der Bewohner von Dürnstein, Bezirk Krems, spricht sich aktuell gegen die Benennung von Straßenzügen aus. Das ist das Ergebnis einer brieflichen Umfrage der Stadtgemeinde, an der in den vergangenen beiden Wochen immerhin knapp 74 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen haben. Gleichzeitig eine Enttäuschung für FP-Gemeinderat Helmuth Weiss, der sich für Straßennamen eingesetzt hatte.



Die Bevölkerung ist offenbar mit der – immer wieder kritisierten – ausschließlichen Nummerierung der Häuser zufrieden. Obwohl es manchmal Probleme bei der Adressensuche gibt. Das Ergebnis im Detail: 746 Wahlberechtigte haben den Gemeindebrief erhalten. 513 haben geantwortet, davon waren nur 18 Reaktionen ungültig. Im Ortsteil Unterloiben sind 79,5 Prozent der Teilnehmer gegen eine Änderung, in Oberloiben 84,09 und in Dürnstein 64,44 Prozent gegen Straßennamen.