Bürger drohen mit Blockadeserie

Gerade das dementiert NÖ Vize-Straßenbauchef Josef Decker vehement. Vor der letzten Landtagswahl stellten die Straßenmanager die Bauampeln zwar kurz auf Grün indem sie die Ausschreibung für den zwölf Millionen Euro teuren Bau starteten. Die wurde dann aber wieder gestoppt. "Solange kein rechtsgültiger Bescheid für die Umfahrung da ist, können wir nicht starten", sagt Decker zum KURIER. Wann eine Entscheidung des Höchstgerichts zu erwarten ist, kann er nicht sagen.

Die Bürgerinitiative will sich jetzt nicht mehr hinhalten lassen. In einem Brief an Landeshauptmann Erwin Pröll wurden gestern neue Blockaden im Juli angekündigt, zudem sollen sich auch große Unternehmen der Region auf die Seite der Bürger gestellt haben. Pühringer: "Wenn sich die nächsten zehn Tage nichts Positives tut, werden wir die Bundesstraße ab Juli wöchentlich blockieren."